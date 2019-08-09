محمد شاهين يسجل أغنية بعنوان “لدنيا وخدانا”

يستعد المطرب محمد شاهين، بأن يقوم بتسجيل أغنية “سينجل” جديدة بعنوان “الدنيا وخدانا”، من كلمات هاني فؤاد ومن ألحان تامر كروان ومن توزيع مصطفى أبو رايه، ومن المقرر أن يتم تسجلها في الأسبوع المقبل، ومن جهة أخرى يعمل المطرب محمد شاهين على الانتهاء من أحدث ألبوماته وهو يضم 11 أغنية، ويتعاون من خلاله مع الملحنين محمد النادي، والشاعر أمير طعيمة، وعزيز الشافعي، والموزعين أمير محروس وتميم، وتوما.

وبالجدير بالذكر أن الفنان محمد شاهين من مواليد 1955م، وقد شارك في الموسم العاشر من برنامج ستار أكايمي، والذي حقق المركز الأول، وقدم بعد ذلك مع مينا عطا أغنيات ناجحة ومنها ” أنا الصاحب” “ويلا يلا”.