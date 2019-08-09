يحيي أدهم النابلسي حفلين غنائيين في يومي 15و 16 من شهر أغسطس

النجم الأردني أدهم النابلسي يحيي حفلين غنائيين خلال الأيام المقبلة، الحفل الأول من ضمن حفلات عيد الأضحى في يوم 16 أغسطس على “المدرج الروماني” بدولة الأردن، ومن المؤكد أن يرفع الحفل شعار “كامل العدد” نظراً لشعبية أدهم في الخليج ولبنان.

ويعد الحفل من ضمن فعاليات مهرجان “بنزرت” الدولي في تونس، ويقام يوم 15 أغسطس القادم بصحبة فرقته الموسيقية، حيث أدهم أكد أن أغانية سوف يتفاعل معها الجمهور، ومن أبرزها ” هوى الحب، نسخة منك، شدني غمرني، ومشتاق” وغيرهم من الأغاني المميزة التي قدمها النابلسي في الفترة الماضية، وبالجدير بالذكر أن أدهم النابلسي من أصل فلسطيني وهو الابن الأصغر في عائلته ولديه أخت وأخين أكبر منه.