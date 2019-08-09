يحيي وائل كفوري حفلاً غنائياً في لبنان يوم 11 أغسطس الحالي

يستعد المطرب اللبناني وائل كفوري، حتى يقوم بإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في لبنان ضمن فعاليات ختام مهرجان القبيات الدولية، ومن المؤكد أقامة الحفل يوم الأحد 11 أغسطس الحالي، وبالجدير بالذكر أن النجم اللبناني يحيي مؤخراً حفلاً ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن، فضلاً عن مشاركاته في عدة حفلات عربية كبري، كما أنه أحيا حفلاً ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية.

ومن جهة أخرى طرح المطرب وائل كفوري أغنية الجديدة “استشبهت فيكي” على موقع الفيديوهات الشهير يوم 19 يونيو الماضي، فهذه الأغنية حققت نجاحاً كبيراً، حيث أنها حصدت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، إذا نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل في مصر والوطن العربي، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ومن ألحان هشام بولس، ومن توزيع داني حلو.