إنجى المقدم فتاة ليل فى “حواديت الشانزليزيه”

الفنانة إنجى المقدم تبدأ في بتصوير مشاهدها في مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، وذلك بعد عودتها من الإجازة التي كانت تقضيها بأوربا، وتجسد إنجى في أحداث المسلسل شخصية فتاة ليل تقوم بالعمل داخل ملهى ليلى خلال فترة الخمسينيات، والتي تدور فيه أحداث القصة.

وقد بدأ تصوير المسلسل في منتصف الشهر الماضي بالديكور بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهو عبارة عن أوتيل وجمعت المشاهد بين أكثر من ممثل من بينهم إياد نصار ومى سليم وإدوارد، وبعد ذلك قامت الفنانة داليا مصطفى وأيضاً أمانى كمال بالتصوير مع تغيير الديكور بالمدينة .

مسلسل “حواديت الشانزليزيه” تدور أحداثه خلال 45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداث المسلسل في فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية في هذا الوقت.