تعرف على رد محمد رمضان لـ عتاب ريهام سعيد

قام الفنان محمد رمضان بالرد على كل الاتهامات التي قدمتها المذيعة ريهام سعيد ضده، حيث ذكرت المذيعة ريهام سعيد أن الفنان محمد رمضان لم يسأل عنها نهائياً خلال الفترة التي كانت مريضة فيها وأضافت أن محمد رمضان مثال ناجح لأي شاب في مصر.

فقام الفنان محمد رمضان بالرد عليها خلال حسابه الشخص على موقع التواصل الاجتماعي” الفيس بوك” رداً على الفنان ريهام سعيد قائلاً ” كنت بطمن عليكي على طول من ياسر سليم، وكلمتك على كل أرقامك إلى معايا وكانوا مقفولين، حمدلله على سلامتك يا ريهام نورتي الشاشة”، ومن الجدير بالذكر أن الفنانة ريهام سعيد قد عادت مرة أخرى لبرنامجها صبايا على قناة الحياة بعد غيابها فترة طويلة.