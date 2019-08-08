يؤدي الفنان جمال عبد الناصر فريضة الحج ويحصل على إجازة من تصوير “بلا دليل”

الفنان جمال عبد الناصر يسافر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وبعدها يعود لاستكمال تصوير مسلسله الجديد “بلا دليل” مع الفنانة درة وخالد سليم، بالإضافة إلى أن أخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر هو مسلسل “حكايتي” والذي سوف يتم عرضه في شهر رمضان الماضي والفيلم من بطولة ياسمين صبري، وأحمد صلاح حسني، وأحمد بدير، ونهال عنبر.

كما أن مسلسل “بلا دليل” من بطولة درة، والفنان خالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، إسلام جمال، والفنان عمر الشناوي، والفنان جمال عبد الناصر، والفنان أشرف زكي، وأنعام الجريتلي، وأحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، مها نصار، والفنان محمد لطفي، وهاجر الشرنوي غيرهم من النجوم.