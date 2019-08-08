يشارك محمود الليثي وبوسي في فيلم أنت حبيبي وبس

فيلم “أنت حبيبي وبس” من بطولة المطرب بوسي ومحمود الليثي موسم عيد الأضحى، كما أن القائمون طرحوا على الفيلم الأغنية الدعائية للعمل من أجل الترويج له بعنوان “هتجوز تاني” ويقدمها الليثي وبوسي بطريقة كوميدية شعبية، وهذا الفيلم يعتمد على المواقف الكوميدية بين بطلي العمل.

الفيلم تأجل طرحه في دور السينما منذ عام على أقصى تقدير، خاصة أن ضيق الوقت حال دون طرحه في أي موسم سينمائي، ولذلك القائمون قرروا على العمل طرحه وسط 5 أفلام أخرى ومن أبرزها “الفيلم الأزرق2″ و”ولاد رزق2” و”خيال مآتة”، وفيلم “أنت حبيبي وبس” من إخراج أحمد البدري، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، ومنهم هالة فاخر، وبوسي وغيرهم من الفنانين.