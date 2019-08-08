خضوع المخرج رمسيس مرزوق لعملية جراحية في القلب

منذ أيام قليلة تم خضوع مدير التصوير العالمي الأستاذ رمسيس مرزوق لعملية كثيرة الدقة في القلب، لأنه منذ أيام قليلة قد تعرض لأزمة قلبية كبيرة وتم نقله مباشرة على أحد المستشفيات ي القاهرة، حيث قام الأستاذ رمسيس بالعمل على إنهاء عدد كبير من الأعمال مع نقابة المهن السينمائية.

قتم خضوع الأستاذ رمسيس إلى العملية الجراحية ولم تتدهور حالته الصحية على الإطلاق، ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ رمسيس من الماهرين في عملهم فقد عمل لأكثر من 50 عام ومع أهم المخرجين ومن ضمنهم صلاح أبو يوسف والتلمساني وكمال الشيخ وأسماء البكري وهاشم النحاس ويوسف شاهين وفطين عبد الوهاب، فلديه رمز واسم كبير في الفن.