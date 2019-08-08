تكشف كارول سماحه عن البوستر الدعائي الثاني لفيلمها “بالصدفة”

الفنانة اللبنانية كارول سماجة تكشف عن البوستر الدعائي الثاني لفيلمها اللبناني “بالصدفة” فهو تم تصويره على مدار عامين في بيروت، وأكدت أنه سيتم طرحه في دور العرض اللبنانية يوم 26 من شهر سبتمبر المقبل، حيث أنها تخوض به أولى بطولاتها السينمائية بعد أن كأنه لها تجربة سابقة من خلال فيلم “بحر النجوم” ولكنه كان فيلماً ترويجياً لمشروب غازي.

وفيلم “بالصدفة” من بطولة كارول سماحة، ومنير معاصري، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، وغريتا عون، وسامي أبو حمدان، وجيهان غماس، وقصة كلوديا مرشيليان، ومن إخراج باسم كريستو، فهي أول تجربة له إخراجية في مجال السينما، وهذا الفيلم يضم أغنيتين جديدتين لكارول سماحة بالتعاون مع مروان خوري.