إحياء عمرو دياب لحفل عيد الأضحى في مدينة العلمين

أصبح الفنان عمرو دياب على كامل الاستعداد لإحياء حفل غنائي جديد له بمدينة العلمين في الساحل الشامل في يوم الجمعة القادم الموافق 16 أغسطس، وذلك بداية حفلاته لعيد الأضحى المبارك، حيث أن الفنان عمرو دياب سيقوم بتقديم عدد من الأغاني التي تواجه تفاعل عملاق من الجماهير.

حيث من ضمن الأغاني التي سيقوم بغنائها الفنان عمرو دياب أغنية مقدرش على النسيان وأغنية يتعلمو وأغنية هدد وأغنية أحلى وأحلى وغيرهم الكثير من الأغاني التي يفضلها عدد كبير من الجماهير، ومن الجديد بالذكر أن الفنان عمرو دياب قد طرح أغنيني بحبه وأغنية أنا غير ومن خلال هذه الأغاني جمع الفنان ردود أفعال إيجابية من الجماهير.