إعلان نيرمين الفقي خبر وفاة خالها على موقع التواصل الاجتماعي

قامت الفنانة الشهيرة نيرمين الفقي بنشر خبر وفاة خالها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكر أن خالها الدكتور على كجوك كان غالي عليها للغاية وكانت تحبه كثيراً، كما أنها أضافت قائلة ” إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى خالي الدكتور على كجوك.

بعد ما قامت الفنانة نيرمين بنشر هذا الخبر ازدادت التعليقات عليها وردود أصدقائه كما أن متابعيها أخذوا يواسوها في كل أحزانها ويدعون أن يرحمه الله بواسع رحمته، ومن الجدير بالذكر أن الفنانة نيرمين الفقي قد عادت من اليونان منذ أيام قليلة بعد ما قامت بقضاء أجازتها الصيفية مع أصدقائها، حتى تعود أن تمارس نشاطها الفني من جديد.