اعتذار تامر حسني هذا العام من تقديمه لبرنامج THE VOICE KIDS

قام الفنان تامر حسني بنشر خبر عبر حسابه الشخص على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، كان هذا الخبر يتضمن اعتذاره عن عدم تقديم للموسم الثالث من برنامج مواهب الأطفال THE VOICE KIDS، فأحزن هذا الخبر عدد كبير من الأطفال والمشاهدين.

فقام الفنان تامر حسني بالرد على جماهير قائلاً ” الناس إللي بتسال عن تقديمي للموسم الثالث لـ فويس كيدز أنا اعتذرت عن تقديم البرنامج في الموسم الثالث من برنامج فويس كيدز لأسبابي الخاصة وهتوحشوني جداً”، كما أنه أضاف أيضاً في منشور له قائلاً ” يا رب التوفيق لكل المواهب الجميلة ومن كل قلبي أتمنى التوفيق لإدارة البرنامج في اختيار بديل لي مناسب شكراً”.