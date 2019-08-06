محمد رمضان يكشف حقيقة زواجه من حلا شيحة في السر

تداولت مؤخرا الكثير من الأخبار بشأن زواج الفنان محمد رمضان من الفنانة حلا شيحة في السر، بعد مشاركته له في مسلسل “زلزال” في رمضان الماضي.

وجاءت في الأخبار أن عقد القران أقيم في منطقة بالساحل الشمالي وسط حضور عدد قليل من أقارب النجمين الذين اتفقا على أن يكون الزواج في السر بعيدا عن أعين الإعلام.

ومن ناحيته أبدى محمد رمضان استغرابه من تلك الشائعة، وتحديدا أن حلا شيحة هي صديقة مقربة جدا لزوجته، وأن الأمر بينهما لا يتجاوز نطاق الزمالة والصداقة فقط.

كما أضاف محمد رمضان، أنه يتواجد في الوقت الحالي بولاية كاليفورنيا لقضاء عطلته الصيفية مع زوجته وأبنائه “على وكنز”، كما أكد أنه لا يفكر في الزواج، تحديدا أنه يحب زوجته كثيراًَ، وتمثل أسرته الشيء الأهم في حياته.