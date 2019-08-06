مصطفى حجاج يعتذر عن طرح ثالث أغاني ألبومه «هتزهزه» بسبب انفجار معهد الأورام

قدم المطرب مصطفى حجاج،اعتذار عن طرح ثالث أغنية في البومه الجديد هتزهزه، بسبب ما وقع في حادث معهد الأورام، والذي قد طرح أغانية بشكل منفرد كل أسبوعيا وعلى مدار 10 أسابيع، حيث قد طرح مصطفى حجاج في البومه الغنائي حتى الآن أغنية أه يا حنان وأغنية جرح بعد جرح في الأسابيع الماضية.

حيث قد نشر الفنان مصطفى حجاج من خلال تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قائلا فيها: «بنعتذرلكم عن عدم إصدار أغنية جديدة هذا الأسبوع، احترامًا لحالة الحزن الشديدة التي نشعر بها جميعًا بسبب الحادث الإرهابي الجبان الذي طال معهد الأورام.. حفظ الله مصر وطننا الغالي»، ويضم البومه الجديد هتزهوه 10 أغاني تم طرح أغنيتين فقط حتى الآن.