“congratulations” ظهرت هنا نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات والمعاهد...

يتحرك محرك البحث جوجل الآن حول نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للثانوية العامة 2019، وذلك بعد عقد مؤتمر صحفي أمس الأثنين 5/8/2019، قام فيه وزير التربية والتعليم بالإعلان عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ومن خلال موقع قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإعلان عن الحد الأدنى، للقبول بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، ومن خلال موقع “عرب نيوز” سوف نقوم برفع الرابط الخاص بالنتيجة وأيضاً ننشر لكم تفاصيل الحد الأدني لكافة الشعب في تلك المرحلة.

الحد الأدني الشعبة العلمية “علوم ورياضيات”:

الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 385.5 درجة بمعدل 94.02%.

الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات 372 درجة بمعدل 90.73%.

الحد الأدنى للقبول بكلية الفنون الجميلة “عمارة”: 372 درجة بمعدل 90.73%.

الحد الأدنى للقبول بكليات التمريض: 369.5 درجة بمعدل 90.12%.

الحد الأدنى للقبول بكليات الفنون التطبيقية 382 درجة، بمعدل 93.19%.

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وأغلق موقع التنسيق باب تسجيل الرغبات، أمس الأول الأحد، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05% فأكثر، وبحد أدنى للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 خلال تلك الرابط .