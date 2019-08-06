موعد طرح ألبوم “أصالة ” الجديد “في قربك”

وضحت المطربة السورية “أصالة” لكل متابعيها في مصر والوطن العربي موعد طرح ألبومها المنتظر “في قربك”.

حيث قامت أصالة بنشر صورة عبر حسابها بموقع “أنستجرام “تحميل رقم 2 معلقه عليها “باقي يومين و تبدأ رحلة ألبوم”.

ويذكر أن المطربة أصالة تظهر لأول مرة في عمل فني، حيث وضح زوجها المخرج “طارق العريان” إن ظهور أصالة سوف يكون مفاجأة في فيلم “أولاد رزق 2 “، كما يشار أن المطربة “أصالة” سوف تقوم بعمل أغنية للفيلم و بمشاركة مطرب أخر، سوف يتم الإعلان عنها في ظل الحملة الدعائية للفيلم في خلال الأيام المقبلة .