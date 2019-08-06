موعد عرض فيلم “أحمد حلمي” الجديد بالسينمات

في ظل أنتظار عدد كبير من عشاق و متابعي النجم “أحمد حلمي “عرض فيلمه الجديد بالسينمات.

قام أحمد حلمي بوضع صورة البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه بموقع “أنستجرام” يظهر في شكل رجل كبير في السن، مما يشير ظهور أحمد حلمي بأكثر من شكل في العمل الجديد .

وجدير بالذكر أن الفيلم الجديد لحلمي الذي يحمل أسم “خيال مآته” من المقرر أن يطرح السينمات في موسم عيد الأضحى المبارك، لذلك علق حلمي على الصورة ” عيد كبير إن شاء الله، الواحد ركبه بتخبط في بعض كل لما العيد يقرب. يا رب يعجبكم “.

وقام الجمهور من متابعي حلمي بالتعليق على الصورة معبرين عن فرحتهم بالعمل الجديد للنجم “احمد حلمي” المعروف بأعماله الكوميدية الأجتماعية الرائعة، حيث كانت أغلب التعليقات “ألف مبروك، أكيد العمل تحفه، أكيد العمل رائع، انت مبدع، يا محترم.

ويشارك “حلمي” في بطولة العمل منه شلبي والفنان الكبير حسن حسني وبيومي فؤاد وانتصار ولطفي لبيب وخالد الصاوي، “خيال مآته” أخراج خالد مرعي وتأليف عبد الرحيم كمال.

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