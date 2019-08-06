يحيي محمود العسيلي حفلاً غنائياً في 6 أكتوبر الشهر القادم

صرح الفنان محمود العسيلي على أنه سوف يحيي حفلاً غنائياً يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر المقبل، وذلك بالاحتفال بتخرج دفعة 2019 لطلاب أحد الجامعات، ومن المؤكد أن الفنان محمود العسيلي سيقدم من خلال هذا الحفل عدد من أغنياته المميزة وهي “يا ناس، وملايين، في حتى تانية، حلم بعيد، أنت تقدر، وجع الهوى، تررم، فوقي، سهلة وبسيطة”.

ومن جهة أخرى الفنان محمود العسيلي يستعد لطرح كليب جديد، من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان محمود العسيلي، ومن توزيع على فتح الله، ومن المؤكد أنه سيتم طرحه في شهر أغسطس الحالي، ويذكر أن للفنان محمود العسيلي أعمال أخرى ومنها كليب “ملايين” وهي من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان محمود العسيلي.