ينتهي أحمد السقا من تصوير فيلم “العنكبوت”

انتهى النجم أحمد السقا من تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد على مدار أسبوعين “العنكبوت” حيث انطلقت المشاهد الأولى على كوبري إمبابة، واليوم الثاني مشاهد خارجية على كورنيش النيل، حيث أن المخرج أحمد نادر جلال بدأ بمشاهد بطل العمل السقا لحين انتهائه من معاينة الأماكن الداخلية للفيلم، وما زالت أسرة الفيلم تبرم باقي التعاقدات حيث أن المخرج أحمد نادر وضع قائمة بأسماء المرشحين، لكي يتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الفيلم من المؤكد أن سيتم عرضه في موسم رأس السنة.

ويذكر أن آخر أعمال أحمد السقا فيلم “هروب اضطراري” وشارك في بطولته الفنان أمير كرارة، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وأحمد العوضي، ومجموعة من الفنانين كضيوف الشرف منهم الفنان أحمد حلمي، وأحمد فهمي، وأحمد زاهر، وإيمان العاصي، وبيومي فؤاد، وعزت أبو عوف، وعدد آخر من الفنانين.