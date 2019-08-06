أحمد السعدنى ببطولة مطلقة لمسلسل “شبر مية” واستئناف التصوير اليوم

قد تم الاتفاق من قبل صناع مسلسل “شبر مية” على أختيار الفنان أحمد السعدنى ليلعب دور البطولة في هذا العمل الذي تقرر تصويره اليوم الثلاثاء، وذلك منذ أن تم تصوير يوم واحد فقط في منتصف الشهر الماضي، وتوقف إلى حين التعاقد مع بطل والاستقرار على باقي الفنانين المشاركين في العمل.

Advertisements

“شبر مية” هو أسم مؤقت للمسلسل المأخوذ من فورمات أجنبي ومن المرشح تغيير الاسم خلال الأيام القادمة، والمسلسل ينتمى لنوعية الـ 45 حلقة وسوف يتم عرضه في الموسم الشتوي، وهو من بطولة كلا من أحمد السعدنى ونجلاء بدر ومراد مكرم وثراء جبيل وسوف يتم التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين فى العمل.

ويعد “شبر مية” هو البطولة المطلقة الثانية لـ أحمد السعدنى بالدراما التلفزيونية بعد أن قدم مسلسل “الكبريت الأحمر” بجزئيه الأول والثاني عامي 2016 و 2017، وقد شارك في بطولته ريهام حجاج داليا مصطفى وهاني عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وذكى فطين عبد الوهاب ومن أخراج خيري بشاره وسيف سيف وتأليف عصام الشماع .