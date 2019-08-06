إدارة شركة مزيكا: إطلاق هشام عباس ألبوم جديد

قامت إدارة شركة مزيكا بطرح الألبوم الجديد للفنان العالمي هشام عباس، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقعها يوتيوب، وهذا يعتبر تمهيد للإعلان عن ألبوم الفنان الجديد الذي سيتم طرحه في الفترة المقبلة، حيث أن هذه الأغنية كانت من كلمات الأستاذ حسن عطية وألحان الأستاذ أحمد زعيم.

وقام بتوزيع هذه الأغنية الأستاذ توما، وكان ميك وماستر هذه الأغنية الأستاذ هاني محروس، حيث أن عنوان هذه الأغنية يدعى شاري بالغالي، حيث أن من الجدير بالذكر أن الفنان هشام عباس قد توقف عن العمل ولم يقوم بطرح أي ألبوم لمدة عشرة سنوات ماضية، وأنه كان يحضر لهذا الألبوم الجديد منذ أربعة سنوات، وكان أخر ظهور له فيحفل غنائي في رمضان الماضي.