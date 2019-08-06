تصوير أحمد السعدني لمسلسله الجديد شبر مية

يستعد الفنان أحمد السعدني لتصوير مسلسله الجيد الذي يدعى مسلسل شبر مية في أحد استوديوهات المتواجدة في مدينة ستة أكتوبر، حيث أن هذا المسلسل سوف يتم عرضه في بداية العام المقبل، حيث أن يشارك في هذا المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم نجلاء بدر ومراد مكرم.

وتم التعاقد مع الفنانين المشاركين في دور البطولة، فهذا المسلسل يدخل ضمن المسلسلات التي يصل عدد حلقاتها لأكثر من 45 حلقة، ومن الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السعدني قام بقضاء أجازته مع عدد كبير من الفنانين منهم الفنان تامر حبيب وشيرين رضا وانجي علي، وحيث تم قضاء هذه الإجازة في مدينة الغردقة وكانت من أفضل الإجازات التي مرت عليه.