الفنان طلعت زكريا ينفي خبر وفاته: أنا زي الفل

صرح الفنان الكوميدي طلعت زكريا بنفيه لصحة الأخبار المتداولة والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، والتي تخص خبر وفاته.

حيث قد قال الفنان من خلال مداخلة هاتفية له في برنامج حضرة المواطن، برنامج التوك شو الذي يعرض عبر قناة الحديث اليوم، مساء اليوم الاثنين قائلا: «أنا زي الفل، وصحتي أحسن، وفي الشغل بمشي على سطر وبسيب سطر»، كما أضاف بأن «مصدر شائعة وفاتي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان في لبنان»، نافيًا وجود أي خلافات بينه وبين أي شخص هناك كان السبب في أنتشار تلك الإشاعة ما بين الناس وطمأن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية.