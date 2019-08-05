موعد فيلم ولاد رزق 2 في السينما، ومن هم أبطال الجزء الثاني

فيلم ولاد رزق 2 من الأفلام الجديدة التي سيتم طرحها قريبا في السينما في مصر، وهذا الفيلم هو الحزء الثاني من فيلم ولاد رزق بطولة أحمد عز، ومع اقتراب الفيلم في السينما تساءل الكثير من المشاهدين عن موعد عرض فيلم ولاد رزق 2 في دور العرض في مصر، وقد تم طرح الأغنية الدعائية للفيلم خلال الفترة الماضية، وهذا يعني اقتراب عرض فيلم ولاد رزق 2 في السينما، يظهر في ولاد رزق 2 مع أحمد عز كل من أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، كريم قاسم، أحمد داوود، نعرض لكم في هذا المقال كل التفاصيل المتوافرة عن فيلم ولاد رزق 2.

موعد فيلم ولاد رزق 2 في السينما المصرية

كشفت الشركة المنتجة عن موعد طرح الفيلم في السينما، وهذا الموعد هو يوم 8 أغسطس 2019 الموافق يوم الخميس أي قبل بداية إجازة عيد الأضحى في مصر التي تستمر حتى نهاية الأسبوع التالي لها، وسيتم طرح الفيلم في العديد من دور السينما في مصر، والإسكندرية، وقد حقق برومو ولاد رزق 2 الكثير من المشاهدات على يوتيوب عقب ساعات قليلة من عرضه، وقد جاءت الكثير من التعليقات التي تشير إلى انتظار المشاهدين عرض فيلم ولاد رزق 2 في السينما لمشاهدته.

وقد حقق الجزء الأول من ولاد رزق نجاح كبير في وقت عرضه، وقد تم التأكيد على ظهور أصالة في أحد مشاهد الفيلم، ولكن غير معروف هل سيكون دور في الفيلم، أو أنها ستشارك فيه كمطربة.