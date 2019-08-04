خالد سليم يقيم حفلاً غنائياً في المهرجان الصيفي الدولي بالإسكندرية

يستقبل المهرجان الصيفي الدولي بمكتبة الإسكندرية، المطرب خالد سليم، حتى يقوم بتقديم حفلاً ضمن حفلات صيف 2019 وذلك يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس القادم، ومن المؤكد أن الفنان خالد سليم سيقدم من خلال هذا الحفل عدد كبير من أغانية التي يتفاعل معها جمهوره من بينهما “ادعي عليك، حلم عمري، أستاذ الهوى، أربع حروف، عشنا قد إيه، كل نظرة، وقابلت عينيك، زعلان، نسيت نفسي” وغيرها.

ومن جهة أخرى الفنان خالد سليم يواصل تصوير مسلسله جديد والذي يحمل اسم “بلا دليل” مع درة، وحازم سليم، وجمال عبد الناصر، ومن إخراج منال الصيفي، ومن تأليف إنجي علاء ومن إنتاج سيرنجي، والمنتج الفني فتحي إسماعيل.