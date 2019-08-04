الفنان فتحي عبد الوهاب يصور فيلم “لص بغداد” في المقطم

يكمل الفنان فتحي عبد الوهاب، تصوير مشاهد فيلم “لص بغداد” مساء اليوم داخل منطقة المقطم ، حيث أن الفيلم من بطولة الفنان محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، ومن إنتاج سينرجي فيلمز.

وبالجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب خلال موسم دراما رمضان الماضي هما مسلسلي “لمس أكتاف” مع ياسر جلال بالإضافة إلى “لآخر نفس” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز كما ظهر كضيف شرف في أكثر من عمل آخر.