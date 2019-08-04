جوجل يحتفل بالذكرى 73 لميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل .. تعرف على المزيد عن حياتها

يحتفل جوجل بالذكرى 73 لميلاد مديحة كامل، وربما يرغب الكثير من الجماهير التعرف على المزيد عن حياة الراحلة مديحة كامل، خاصة وأن هناك الكثير من التفاصيل المرتبطة باعتزالها للفن وارتداء مديحة كامل للحجاب، وقد توفت في رمضان بعد أن أدت صلاة الفجر في جماعة، وهي القصص التي تثير فضول الكثيرين للتعرف عليها، ولكن الأهم أنها قدمت لمكتبة الأفلام المصرية ما يقارب الـ 93 فيلمًا، وهو رقم كبير وإثراء لمكتبة الأفلام المصرية، وكانت الفنانة الراحلة مديحة كامل قد ولدت يوم 3 أغسطس بالإسكندرية، ثم انتقلت إلى القاهرة بعد أن التحقت بكلية الآداب، التي تخرجت منها عام 1965، ولكن تاريخها المهني كان بعيد تمامًا عن مجال دراستها، فقد اختارت العمل في عروض الأزياء، لتنتقل بعدها إلى التمثيل عبر تمثيل بعض الأدوار الصغيرة، إلى أن فرضت موهبتها ظهورها كبطلة لأول مرة في فيلم الصعود إلى الهاوية والذي أخرجه الراحل كمال الشيخ، وقد توفت عام 1997 بعد أن تركت الفن واعتزلت، بل وكرهت الوسط الفني ووجودها فيه، ومن خلال مقالنا يمكنكم التعرف على المزيد من التفاصيل.

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أهم أعمالها:

أهم الأفلام أهم المسرحيات أهم المسلسلات عائلات محترمات هاللو شلبي العنكبوت أبواب الليل لعبة اسمها فلوس الأفعى العيب الجيل الضائع الورطة مطاردة يوم عاصف جدا ردا لرجل آخر أنا وحبي حلو الكلام النهر شقة مفروشة الغشاش أبطال ونساء البشاير الحب والفلوس ينابع النهر العرافة أبواب البحر

من هي مديحة كامل؟

عرفت مديحة كامل برجهها الملائكي البرئ، وقد قمنا لكم عبر السطور السابقة المحطات الهامة في حياة مديحة كامل ميلادها ودراستها ووفاتها، إلا أن حياة مديحة كامل تتضمن المزيد من التفاصيل، فقد تركت التمثيل في أوج شهرتها، وبعد أن تربعت في قلوب جماهيرها، وباتت فتاة أحلام الكثير من الشباب في تلك الفترة، فقد اشتهرت بجمالها وجاذبيتها، وقد عدد كبير جدًا من الأفلام التي أثرت مكتبة الأفلام العربية، إلا أنها تركت الفن واعتزلت وكرهت وجودها في الوسط الفني، ورفضت الظهور بعدها تمامًا، ويقال أن ابنتها سببًا رئيسيا في تلك الخطوة، وحتى عند ظهورها في برنامج حوار صريح جدًا انتقدت الوسط الفني بشدة، وهو ما أدى إلى عدم عرض الحلقة للجماهير.

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حياة مديحة كامل الفنية

اشتهرت مديحة كامل بغزارة الإنتاج الفني، وقد حققت أدوارها شهرة واسعة، فقد قدمت دور الجاسوسة في فيلم الصعود إلى الهاوية، كما اشتهرت أدوارها مع الفنان الشهير محمود ياسين، وقدمت عددًا من الأدوار أمام كبار أبطال السينما في ذلك الوقت، مثل نور الشريف وعادل إمام، وقدمت ألوانًا مختلفة، إذ شاركت في الفيلم الكوميدي أذكيار لكن أغبياء، كما شاركت عادل إمام بطولة فيلم انتخبوا الدكتور سليمان وهو أحد الأفلام البوليسية، والتي قام بتأليفها العملاق وحيد حامد، ويعد فيلم بوابة الشيطان محطة فاصلة في تاريخ مديحة كامل، ليس لمجرد أنها لم تنتهى من تمثيله، فلنتعرف من خلال السطور القادمة لماذا؟

مديحة كامل بالحجاب

أثناء قيام الفنانة مديحة كامل بتصوير فيلم بوابة إبليس في الاسكندرية، شاء القدر أن تقابل الشيخ ياسين رشدي، والذي تحدث معها ونصحها بالحجاب واعتزال الفن، وبالفعل لم تنتظر حتى انتهاء تصوير الفيلم، بل تركت التصوير، وتم رفع قضية عليها واضطرب لبيع أثاث منزلها لتفي بالشرط الجزائي، وازدادت إصرارًا على الحجاب، ورفضت الظهور التليفزيوني، ونشأت علاقة خاصة بينها وبين الفنانة المعتزلة شادية.