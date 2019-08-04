حمادة هلال يحيى حفلا غنائيا في السعودية ويطرح أغنية جديدة

من المقرر أن يحيى المطرب حمادة هلال حفلات غنائيا في الملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة بجدة، ويفاجئ حمادة هلال الجمهور السعودي بالكثير من الأغاني، ومن المقرر أيضاً أن يقدم حمادة هلال في الحفل منها “أشرب شاي، وتعالالي، ومش أي حد يقولك عني كلام تصدق، والأيام، ودايما دموع وغيرها من أغنيه الرائعة”.

ومن جانب أخر يستعد حمادة هلال لطرح أغنية جديدة إلا أنه تكتم على اسمها وتفاصيلها، ومن المنتظر طرحها في المرحلة القادمة، بعدما نشر حمادة هلال تعليقا على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” يعلن فيه عن مفاجأ قائلاً: “وحشتوني أوي أغنية أشرب شاي كانت غنوة برة الصندوق الغنوة اللي جاية أن شاء الله مفيش صندوق خالص.. انتظرونا”.

ويذكر أن الفنان حمادة هلال شارك في رمضان الماضي بمسلسل “ابن أصول” هو من إنتاج شركة سينرجي والتي شاركه البطولة سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، عماد رشاد، أحمد حلاوة، وغيرهم من النجوم