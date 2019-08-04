يعبر محمد أنور عن إعجابه بفيلم “الفيل الأزرق”

الفنان محمد أنور نجم مسرح مصري بعدما شاهد فيلم الفيل الأزرق مؤخراً، وضع منشور عبر انستجرام وفيس بوك، قبل أن يعبر عن إعجابه بالعمل من خلال كتابة جملة وقال فيها ” أول مرة في حياتي أدخل فيلم مصري، وأفضل مركز ومشدود وخايف ومبهور طول الفيلم كده، الفيلم عظيم والإخراج عالمي والموسيقى مش طبيعية والتصوير يخض”.

وكلام الفنان محمد أنور يأتي بالتزامن مع تحقيق الفيلم ردود فعل إيجابية للغاية منذ أن تم طرحه قبل 5 أيام مثلما يظهر خلال أرقام الإيرادات حيث تجاوز الفيلم 22 مليون جنيه خلال تلك المدة القصيرة محققاً بذلك أرقام قياسية تكون كبيرة، ففيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني قد يضم نفس فريق عمل الجزء الأول.