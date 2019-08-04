نجاح أغنية الفنانة إليسا الأخيرة “أشعر أنني نصف مصرية”

الفنانة إليسا تعبر عن سعادتها بتخطي أغنيها الجديدة حاجز ال11 مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحها عبر حسابها على تويتر، والأغنية من كلمات تامر حبيب ومن ألحان إيهاب عبد الواحد، ومن توزيع ومكس وديجيتال ماستر على فتح الله، ومن إنتاج شركة سينرجي.

والفنانة إليسا كتبت اليوم قائلة “صباح جميل مع هذه الأغنية المبهجة التي حققت رقماً جديداً في عدة المشاهدات أشعر أنني نصف مصرية”، كما أن الفنانة إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دولته ال55 مطلع شهر أغسطس المقبل، والذي يضم قائمة كبيرة من الحفلات لعدد كبير من النجوم ومنهم راغب علامة، وعاصي الحلاني، وصابر الرباعي.