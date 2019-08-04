استعداد الفنانة لطيفة لأحياء 4 حفلات غنائية في تونس

تحيي النجمة التونسية لطيفة، عدد 4 حفلات في بلدها تونس ويكون خلال شهر أغسطس الجاري، سيكون ذلك خلال مهرجانات مختلفة كمهرجان قابس في 2 أغسطس، ومهرجان طبرقة الدولي 4 أغسطس، ومهرجان المهدية الدولي في 6 أغسطس، ومهرجان المنستير الدولي في 9 أغسطس، كما أن الفنانة لطيفة تتعامل مع حفلاتها في تونس على أنها نداء وطني إذا قالت خلال ندوة صحفية على هامش الدورة أل 55 أنها لا تستطيع رفض أي نداء لوطنها.

كما أن الفنانة لطيفة قالت في شهر يوليو الماضي عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ” جمهوري الغالي في بلادي تونس نحبكم برشه، وإذا أنا وصلت لما وصلت إليه فهذا بفضل دعمكم لي ودعم كل جمهوري في الوطن العربي، لكن للأسف هنالك حملة ضدي لا أعرف ما هي مصدرها ولا سببها.