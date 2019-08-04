الإعلامي شريف مدكور يوجه نصائح لمرضى السرطان

شريف مدكور يوجه عدة من النصائح لمرضى السرطان ممن يتناولوا جرعات من أدوية الكيماوي، عبر حسابه على فيسبوك، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة استشارة الطبيب المعالج في تلك النصائح أيضاً قبل القيام بها، وذلك بعد أن كشف خلال فيديو له عن أحد أنواع الدواء الذي قام الطبيب المعالج بوصفه له ولحالته وساعده على التخلص من الشعور بالقئ والغثيان بعد جلسات الكيماوي.

كما أن الإعلامي شريف مدكور قد أكد على أن شعره قد بدأ في التساقط بنسبة 25% وقال “رأيي أي حد هيعمل كيماوي، وقبول أول جلسة قصوا شعركوا خالص، سواء ست أو راجل، علشان لما شعركم يقع متتخضوش”، وقدم من خلال الفيديو عن نوع من أنواع شامبو الشعر يقلل من تساقط الشعر بشكل نسبي.