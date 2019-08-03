أمينة خليل تصور يوم واحد من “لص بغداد”

صرحت الفنانة أمينة خليل، عن تصوير يوم واحد من فيلم “لص بغداد” للنجم محمد إمام خارج مصر، فهي تستأنف تصوير مشاهدها في دول أروبية مع الفنان محمد إمام وباقي فريق العمل، ومن المؤكد أن أبطال الفيلم سوف يسافرون بعد عيد الأضحى، وجمعت المشاهد بينها وبين فتحي عبد الوهاب وبطل العمل، ومحمد عبد الرحمن وأحمد العوضي.

حيث أن الفنانة أمينة خليل ظهرت بشخصية رئيسة عصابة ومافيا في دولة العراق وظهرت كأنها شخصية شريرة وقوية ومتسلطة ولديها جيش كبيرة من المافيا تقوم بالسيطرة عليها، ويشارك في بطولة فيلم “لص بغداد” كلاً من فتحي عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن توتة، وياسمين رئيس، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، ومن إخراج أحمد خالد موسى.