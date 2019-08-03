فيفي عبده وميرفت أمين يشاركان هالة صدقي في عزاء والدتها

توافد كلاً من الفنانين ميرفت أمين ورجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، وسميحة أيوب، وفيفي عبده، ونجوى فؤاد ووفاء عامر وشهيرة ونرمين الفقي، وأشرف عبد الغفور، والإعلامي وائل الإبراشي ومحمد رياض إلى داخل كنيسة المرعشلي بالزمالك، لكي يقدموا واجب العزاء لوالدة الفنانة هالة صدقي التي رحلت عن عالمنا في مساء اليوم.

وحضر منذ قليل كل من الفنانة يسرا وسوسن بدر ونبيلة عبيد ونهال عنبر وإيناس الدغيدي وخالد زكي، والأب بطرس دانيال وإداورد، ومني الشاذلي وبوسي شلبين وعبير صبري، وكارول سماحة ووليد مصطفى، وإلهام شاهين لكي يقدموا العزاء لهالة صدقي، ووالدة الفنانة هالة صدقي رحلت عن عالمنا أمس بمنزلها بمدينة السادس من أكتوبر وقد تلقت الخبر حينما تواجدها في منطقة الساحل الشمالي بالإسكندرية.