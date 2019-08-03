يحيي الفنان هشام عباس حفل غنائي في ختام المهرجان الصيفي الدولي بالإسكندرية

يستقبل المهرجان الصيفي الدولي داخل مكتبة الإسكندري المطرب هشام عباس في ختام المهرجان، حيث أنه يقدم حفلاً ضمن حفلات صيف 2019 وسيكون يوم السبت الموافق 31 أغسطس، ومن المؤكد أن هشام عباس سيقدم خلال هذا الحفل عدد من أغاني ألبومه الجديد والتي سيتم طرحها في الفترة المقبلة.

ومن ضمن أغاني ألبوم هشام عباس الجديد “اهربي والفترة اللي فاتت” وهي من كلمات شادي نور، ومن ألحان بلال سرور، ومن توزيع هاني ربيع، كما أن المطرب هشام عباس في الوقت الحالي يقدم برنامج “شريط كوكتيل” على قناة الحياة ويستضيف فيه الكثير من نجوم الغناء لكي يقدموا كوكتيل أغاني متنوعة، ويقدموها أيضاً مع الفنان هشام عباس، ويعرض الخميس من كل أسبوع في الساعة العاشرة مساءً.