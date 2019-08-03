أحدث صور “لغادة عادل” بلوك جرئ على البحر

ننشر أحدث أطلالة صيفية للفنانه الجميلة غادة عادل، حيث أصبح منتشر بين النجمات في الفترة الحالية الخضوع لجلسات تصوير ونشرها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “أنستجرام” كنوع من التواصل مع جمهورهم.

وقد خدعت النجمة “غادة عادل” لجلسة التصوير مفضلة أن تكون جميع الصور على البحر بحيث تتسم بالطابع الصيفي.

وتظهر “غادة” في الصور متألقة بشورت جينز أزرق وجاكت وبادي فضيين اللون، وقد تفاعل متابعيها على الصور وأبدوا أعجابهم بها، حيث قام مصور الجلسة “خالد فضه”” بنشر بعض الصور عبر حسابه على موقع أنستغرام ونالت أعجاب عدد كبير متابعين.

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة غادة عادل في فيلم كازابلانكا مع النجم أمير كراره بصحبة عدد كبير من النجوم منهم عمرو عبد الجليل و أياد نصار، لبلبه وعدد كبير من ضيوف الشرف من أشهر النجوم.

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