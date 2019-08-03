صور | كيف ماتت مديحة كامل التي يحتفل جوجل اليوم بالذكرى الـ 73 لميلادها؟

يتساءل الكثيرون كيف ماتت مديحة كاملة، وكيف كانت نهايتها مختلفة، وما سر ظهور مديحة كامل بالحجاب، خاصة مع احتفال جوجل اليوم بالذكرى الـ 73 لميلادها، فقد ولدت يوم 3 أغسطس 1948 في الأسكندرية، وقد عاشت في الاسكندرية إلى أن انتقلت إلى القاهرة عام 1965، إذ كانت تدرس بكلية الآداب جامعة عين شمس، وربما كانت حياتها حتى تلك اللحظة عادية مثل أي فتاة، إلى أنها اختارت طريق الفن وبدأت بعروض الأزياء، ثم قادها جمالها الأخاذ إلى الحصول على بعض الأدوار الصغيرة، ثم تمكنت من إثبات موهبتها لتتمتع بالبطولة المطلقة أمام عدد من الفنانين الكبار مثل نور الشريف ومحمود ياسين وعادل إمام.

ويعد فيلم الصعود إلى الهاوية أول أفلامها والتي بلغ عددها ما يزيد عن 93 فيلمًا، قدمت من خلالهم أدوار مختلفة بين كوميدي وبوليسي واجتماعي، ومن أهم أفلامها الانحراف والعيب وأين حبي وحب وكبرياء، وكذلك فيلم حب المراهقات والشيطان امرأة، وهي أدوار حققت انتشارًا واسعًا لتفرض مديحة كامل نفسها على الساحة الفنية وتتربع في قلوب عدد كبير من الجماهير.

كيف ماتت مديحة كامل؟

أثارت حياة مديحة كامل فضول الجماهير خاصة بعد أن التزمت بالحجاب واعتزلت الفن ورفضت الظهور، وروى الكثيرون أن مديحة كامل كانت قدحكت للفنانة المعتزلة الراحلة شادية أنها تتمنى أن تموت ف رمضان، وقد حقق لها الله أمنيتها بعد أن توفت الفنانة مديحة كامل وهي صائمة.

وفاة مديحة كامل

توفت الفنانة مديحة كامل في 13 يناير 1997 والموافق 4 رمضان، وقد كانت صائمة وصلت الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، وبعدها دخلت للنوم، وفي ظهيرة اليوم التالي اكتشفت أسرتها وفاتها على سريرها بعد معاناة طويلة مع المرض، فقد أصيبت مديحة كامل بضعف في عضلة القلب وظلب في مستشفى مصطفى محمود لما يقارب الـ 10 شهور، إلا أن أنها قد أصيبت بجلطة أثناء تصوريرها لفيلم الأفعة لأول مرة عام 1975.

مديحة كامل بالحجاب

اعتزلت الفنانة مديحة كامل الفن وارتدت الحجاب، وذلك أثناء تصوريرها لفيلم بوابة إبليس، وقد قابلت أثناء تصوريها للفيلم في الاسكندرية الشيخ ياسين رشدي، والذي نصحها بالتوبة واعتزال الفن، وبالفعل عملت بنصيحته وارتدت الحجاب ورفضت العودة للفن نهائيًا، وإليكم ألبوم صور كامل عن فنانتنا الراحلة مديحة كامل.

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ويحتفي جوجل اليوم بذكرى ميلاد الفنانة مديحة كامل بعد أن أثرت مكتبة الأفلام المصرية بما يزيد عن الـ 100 فيلم، وكذلك عدد من المسلسلات والمسرحيات، وقد أنتجت لنفسها فيلمًا واحدًا فقط، وكانت تحب الإخراج أيضًا، ولكن أراد الله لها الاعتزال والحجاب ونسأله أن يكتبها في عباده الصالحين ويغفر لها ويرحمها ويتجاوز عن سيئاتها.