تامر حسني يحيي حفل غنائي داخل سلطنة عمان

يحيي النجم تامر حسني، حفل غنائي ضخم، في سلطنة عمان على مسرح المروج، يوم 15 أغسطس المقبل، وأكد أنه سوف يقدم لجمهوره خلال هذا الحفل الكثير من أغانية، ومن المقرر أنه سيقدم لهم مفاجأة غير متوقعة على المسرح بحسب تأكيده للمقربين له، وعلى جانب آخر انتهي الفنان تامر حسني من تصوير فيلم “كل سنة وأنت طيب” بين بيروت والقاهرة، والفيلم من إخراج سعيد الماروق، ويشاركه في البطولة زينة وخالد الصاوي.

كما أن الفنان تامر حسني يحسم الاسم الجديد النهائي للعمل خلال اليومين المقبلين وذلك مع تصوير الأفيش الدعائي للعمل الذي يتم تجهيزه في الوقت الحالي، واستبعد القائمون على الفيلم بشكل نهائي 3 أسماء كانت مقترحه للفيلم وهي ” كل سنة وأنت طيب، وعملة صعبة، والجوكر”.