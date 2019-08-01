بعد تسريب أغنية “أنا غير ” لعمرو دياب كاملة “يوتيوب” يقوم بحذفها

قام موقع “يوتيوب” الخاص بنشر الفيديوهات بحذف تسريب أغنية ” أنا غير” التي يتضمنها البوم “عمرو دياب’ الجديد، والتي كان قد طرح الهضبة مقطع البرومو لهذه الأغنية بالأمس.

وقد قام عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتداول تسريب أغنية “انأ غير” كاملة عبر موقع “يوتيوب”، الأمر الذي أستدعي قيام اليوتيوب بحذفها، خاصةً أن حق طرح الأغنية كاملة حصري فقط لعملاء أحد شركات الاتصالات.

وجدير بالذكر أن برومو الأغنية الذي تم طرحة بالأمس يعد من الفيديوهات التي حققت نسبة مشاهدة عالية في قائمة ال50فيديو المتصدر، حيث وصلت خلال ٢٤ ساعة إلى أكثر من 200 ألف مشاهدة .

ويذكر انه من المنتظر طرح الالبوم كامل في شهر سبتمبر المقبل، وقد تعاون “الهضبة” في عمل هذا الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء منهم محمد رحيم، أمير طعيمه، أحمد المالكي، نادر عبد الله، حميد الشاعري، صابر كمال.