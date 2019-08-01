هاني شاكر يكشف عن قيامه بخطة بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين

هاني شاكر عقب بفوزه بمقعد نقيب “الموسيقيين” للمرة الثانية على التوالي، كما أن الفنان هاني شاكر قد كشف عن خطته الجديدة وعدة أولويات قرر أن يقوم بالعمل عليها مباشرة خلال الأيام المقبلة، والتي قد جاءت من أولى اهتماماته لأنها توفر العمل للجميع إذا كانوا موسيقيين أو عازفين في هذه الحفلة الغنائية التي قد تعتمد على “الدجيهات” وسيتفق مع أغلب لاعبي “الديجي” على وجود أكثر من عازف لكي توفر الوقت والعمل.

كما أن الفنان هاني شاكر أكد أنه سيعقد اجتماعاً مع وزير التربية والتعليم من أجل عودة الحصص الموسيقية في المدارس ومن أجل الارتقاء بالذوق العام لأطفالنا وشبابنا.