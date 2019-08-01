تحصل جومانا مراد على حكم قضائي ضد منتج مسلسلها الأخير

محكمة الجنايات الثانية في دمشق قضت بالسجن عامين، مع الأشغال الشاقة والغرامة، للمخرج صفوان نعمو، وشقيقة المنتج أمير نعمو، في القضية التي رفعتها ضد الفنانة السورية جومانا مراد وزجها الدكتور ربيع بسيسو، كما أن الفنانة جومانا مراد أرسلت في مستند أوضحت فيع لهيئة المحكمة السورية ثبوت كذب الادعاءات وعدم صحتها، من قبل الأخوين نعمو.

حيث أن الأخوين حاولا تضليل الرأي العام لفترة طويلة، بعد أن تم تحايلهما على مواطنتهما جومانا مراد، والنصب عليها والحصول على مبالغ مالية في التوقيت الذي كان يتم فيه تصوير الحزء الثاني من مسلسل مدرسة الحب ثم وجها لها اتهامات بمحاولة خطفهما، كما أن الفنانة جومانا مراد قد رفعت دعوى قضائية على الأخوين نعمو.