فيفي عبده تنشر صورة لها من الساحل الشمالي… والجمهور: ما بتكبريش

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” من الساحل الشمالي، مرتدية، فستانا ضيقا وقبعة كبيرة.

وانهالت على صورة فيفي عبده التعليقات، فالبعض سخر من الملابس التي ترتديها، والبعض الأخر أشادوا بالصورة قائلين لها: “انتي ما بتكبريش”.

وكانت أخر الاعمال التي شاركت فيها الفنانة فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” مع الفنانة حورية فرغلي، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وشاركهما البطولة سامح الصريطي، أحمد كرارة، سناء شافع، حازم سمير، ميار الغيطي، عزة مجاهد.