هاني شاكر يعلن عن خطته الأيام المقبلة بعد حسم مقعد نقيب الموسيقيين

فاز الفنان والمطرب هاني شاكر بمقعد نقيب “الموسيقيين” للمرة الثانية على التوالي، كما أن الفنان هاني شاكر كشف عن خطته الجديدة وعدة أولويات سيقوم بالعمل عليها مباشرة خلال الأيام المقبلة، والتي قد جاءت في أولى اهتماماته هو توفير العمل لجميع الموسيقيين والعازفين في الحفلات الغنائية التي قد تعتمد على “الدجيهات” وسيتفق مع أغلب لاعبي “الديجي” على وجود أكثر من عازف من أجل توفير العمل والمال لجميع الموسيقيين.

كما أن الفنان هاني شاكر، كان قد أكد أنه سيعقد اجتماعاً مع وزير التربية والتعليم من أجل عودة الحصص الموسيقية في المدارس وللارتقاء بالذوق العام لأطفالنا وشبابنا في المدارس الحكومية وغيرها، لأن الموسيقى تعد غذاء للروح كما أنها تحارب الأفكار الغير سليمة.