الإعلامي شريف مدكور يقدم نصائح لمرضى السرطان

كشف الإعلامي شريف مدكور، عدد من النصائح لمرضى السرطان ممن يتناولوا جرعات من أدوية الكيماوي، من خلال حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة استشارة الطبيب المعالج في تلك النصائح أيضاً قبل القيام بها، وذلك بعد أن كشف خلال فيديو له عن أحد أنواع الدواء الذي قد وصفه الطبيب المعالج لحالته وساعده على التخلص من إحساس القئ والغثيان بعد جلسات الكيماوي.

كما أن الإعلامي شريف مدكور أكد على أن شعره بدأ في التساقط بنسبة 25% قائلاً “رأيي أي حد هيعمل كيماوي، وقبول أول جلسة قصوا شعركوا خالص، سواء ست أو راجل، علشان لما شعركم يقع متتخضوش” وكشف من خلال الفيديو عن نوع من أنواع شامبو الشعر يقلل من تساقط الشعر بشكل نسبي.