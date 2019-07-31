مصطفى كامل: ترشحت إلى منصب نقيب الموسيقيين لأتمكن من كافحة الفساد

صرح الفنان مصطفى كامل، بأنه ترشح لمنصب نقيب الموسيقيين، حتى يقوم بالعمل داخل النقابة للقضاء على الفساد على هامش انتخابات نقابة الموسيقيين التي أقيمت يوم أمس الثلاثاء، وأكد بأن نقابة الموسيقيين بها الخير الكثير للموسيقيين، ولكنه يتم إساءة استخدامها، كما أشار مصطفى كامل على استغرابه من انه تم استبعاد عدد كبير من داعميه من كشوف الانتخابات، رغم أنهم سددوا اشتراك النقابة، منهم شقيقة أحمد كامل، حيث أنه لم يتمكن بالإدلاء بصوته وهو في الإسكندرية.

ووجه الفنان مصطفى كامل الشكر لكل الموسيقيين الداعمين له في الانتخابات، كما أنه تمنى في أن يفوز بمقعد النقيب لتلبية رغباتهم ومطالبهم، والجدير بالذكر بأنه تنافس على منصب نقيب الموسيقيين الفنانان هاني شاكر ومصطفى كامل، بينما يتنافس 45 عضوا على 12 مقعدا كأعضاء لمجلس النقابة.