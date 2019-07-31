غلق باب التصويت وفرز الأصوات في انتخابات الموسيقيين

تم غلق أبواب التصويت في انتخابات نقابة الموسيقيين في الجيزة، وتم فرز أصوات المرشحين للانتخابات، حيث أن الانتخابات شهدت غياب كبير لنجوم الصف الأول فلم يتم حضور كلأ من أنغام وحماقي ومحمد منير وتامر حسني وشيرين عبد الوهاب وغيرهم كثير من الفنانين.

حيث اقتصرت الانتخابات على حضور فنانين الصف الأول وباقي أعضاء النقابة من الموسيقيين المشهورين والعازفين، وذكر أن كلاً من هاني شاكر ومصطفى كامل يتنافسان على مقعد نقيب الموسيقيين،ومن الجدير بالذكر أن الفنان العالمي يطالب نقابة الموسيقيين بالعمل على مطاردة كل المطربين الذين يقوموا بغناء المهرجانات، واتجاه النظر والأهمية إلى الأغاني الشعبية مرة أخرى، ولكن مازال فرز الأصوات مستمر.