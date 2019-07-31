الارشيف / شاهد اونلاين

غلق باب التصويت وفرز الأصوات في انتخابات الموسيقيين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تم غلق أبواب التصويت في انتخابات نقابة الموسيقيين في الجيزة، وتم فرز أصوات المرشحين للانتخابات، حيث أن الانتخابات شهدت غياب كبير لنجوم الصف الأول فلم يتم حضور كلأ من أنغام وحماقي ومحمد منير وتامر حسني وشيرين عبد الوهاب وغيرهم كثير من الفنانين.

حيث اقتصرت الانتخابات على حضور فنانين الصف الأول وباقي أعضاء النقابة من الموسيقيين المشهورين والعازفين، وذكر أن كلاً من هاني شاكر ومصطفى كامل يتنافسان على مقعد نقيب الموسيقيين،ومن الجدير بالذكر أن الفنان العالمي يطالب نقابة الموسيقيين بالعمل على مطاردة كل المطربين الذين يقوموا بغناء المهرجانات، واتجاه النظر والأهمية إلى الأغاني الشعبية مرة أخرى، ولكن مازال فرز الأصوات مستمر.

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا