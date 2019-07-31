ظهور حمل الفنانة هازال كايا للمرة الأولى

قامت الفنانة هازال كايا بنشر على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام صورة تظهر فيها وهي حامل بطفلها وهذا الأمر للمرة الأولى، حيث أن الصورة عبارة عن تواجدها وهي مرتدية بكيني مختلط بلونين الأبيض والأحمر.

حيث أنها أضافت تعليق لها على الصورة قائلة” قلت دعني أنا أنشر صورتي قبل أن يلتقطني المصورون، لأعرفكم على ابني ” فكرت علي”، حيث أنها أضافت أيضاً أنها قد توقفت عن أعمالها الدرامية في الفترة الأخيرة نتيجة لحملها، حيث إن أخر أعمالها الدرامية هي الجزء الثاني من مسلسل حكايتنا، وهذا المسلسل قد حقق نسبة عالية من المشاهدة في تركيا وفي الوطن العربي، والسبب رئيسي وراء توقفها عن العمل هو حملها.