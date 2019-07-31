حصول هبة مجدي على التكريم في مهرجان الفنون والآداب

قامت إدارة حفل مهرجان همسة الدولي للفنون والآداب باتخاذ قرار تكريم الفنانة هبة مجدي، باعتبارها أفضل ممثلة بالإضافة إلى دورها الفعال في المسلسل المشهور ولد الغلابة، وهذا من ضمن تكريمات الحفل في دوره السابع، حيث قال الأستاذ فتحي الحصري رئيس الحفل إن هذا التكريم قد جاء بعد ما تم استفتاء كل الجمهور.

كما أنه أشار أن الفنانة هبة مجدي قد حصلت على أعلى نسبة تصويت من استفتاء الجمهور بشأن تكريمها ولقد حدث ذلك بعد أن قامت غدارة الحفلة بإعلان أسماء الفنانين الذي سيتم تكريمهم وهم الفنانة حنان مطاوع والفنان إدورد وفنان مسرح مصر المشهور مصطفى خاطر وغيرهم الكثير من الفنانين الذين شاركوا في المسلسل.