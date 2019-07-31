مشاركة نجوم التسعينيات في حفل في الساحل الشمالي

قام عدد كبير من مطربي التسعينيات بإحياء حفل عالمي في أحد أهم المنتجعات السياحية المشهورة في منطقة الساحل الشمالي وذلك في يوم الخميس المقبل، حيث أن من أهم الفنانين الذين شاركوا في هذا الحفل هو الفنان على حميدة وحسام حسني وأحمد باتشان.

حيث إن الحفل سوف يكتمل بحضور الفنانة الراقصة الاستعراضية نجلا، حيث إن هذا الحفل سوف يبدأ في الساعة الثانية عشر مساء، وسيظل هذا الحفل مستمر حتى صباح اليوم، ومن الجدير بالذكر أن عدد كبير من المطربين قد شاركوا في حفلات في الساحل الشمالي الفترة الماضية منهم أحمد شيبة وأبو الليف ومصطفى قمر ومحمود العسيلي وغيرهم عدد كبير من النجوم.