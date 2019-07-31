تصوير الموسم الثالث من مساسا “البيت الكبير” في أول أكتوبر

يستعد خلال الفترة الحالية المخرج محمد النقلي، للمسلسل التليفزيوني الجديد، حيث أنه يقوم بالتحضير لموسم جديد لمسلسل “البيت الكبير” الجزء الثالث حالياً، كما أنهم يقومون بالديكورات والأماكن التي يتم التصوير فيها، حيث ينطلق التصوير في مطلع أكتوبر المقبل، مسلسل “البيت الكبير” هي درما صعيدية تنتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، وهي يناقش قضايا المرأة في الصعيد فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والتأثر وغيرها من المشكلات الاجتماعية.

“والبيت الكبير3” سيشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن وهم لوسي، وأحمد بدير، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، والرقاصة دينا، وطارق صبري، وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلي، وعلي الوصال، وهو من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.